Rušno kolem České televize: co přinese boj o křeslo ředitele a vyšší poplatky

Dnes domácnost platí za televizi 135 korun měsíčně. Změna by měla přijít k 1. lednu příštího roku. „Myslím si, že jsem v tomto směru nejodvážnější. Navrhoval jsem 210 až 220 korun. Nyní se hledá kompromis, takže si myslím, že nakonec to zvýšení tak razantní nebude,“ řekl MF DNES poslanec za STAN Jan Lacina, bývalý producent a scenárista mimo jiné v České televizi.

Ten je členem koaliční skupiny, která na ministerstvu kultury pracuje na velké novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Její součástí by měla být také takzvaná inflační doložka, díky které by se mohly poplatky pravidelně zvyšovat. „Toto je pro nás ale nejkomplikovanější téma,“ sdělil Lacina. Pro zvýšení poplatků jsou i kandidáti na šéfa ČT, proti je opozice.

Ministerstvo kultury zatím nechce připravovanou novelu s vyššími poplatky komentovat.

„Jednání pracovní skupiny, která připravuje velkou novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, stále probíhají. Diskuse v tuto chvíli nejsou ukončeny, bylo by tedy předčasné cokoli komentovat. Nicméně novelu ministerstvo kultury plánuje představit po ukončení projednávání v pracovní skupině v průběhu léta a následně ji pak předložit na vládu k projednání,“ sdělila MF DNES mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková.

Skryté zdanění

Podle poslance Aleše Juchelky (ANO) by se koncesionářské poplatky neměly zvedat ze dvou důvodů. „Je to zastaralá forma, ve světě se od toho ustupuje,“ řekl Juchelka.

Než zvyšovat poplatky, bylo by podle Juchelky lepší se zamyslet pořádně nad „redefinicí poplatníka“, byť detaily nesdělil. Nechce jen jednoduše rozšířit zpoplatnění domácností o ty, kteří vlastní chytré telefony, notebooky nebo tablety.

„To budou platit úplně všichni? Nebo se z toho vyjmou senioři, studenti?“ zajímal se poslanec ANO Juchelka a pokračoval: „Pokud toto vládní pětikoalice udělá a novelu předloží, tak to si ji ještě povodíme. Jsem zvědavý, jak po tom ohlášeném zvyšování daní teď ještě lidem jen tak mimochodem řeknou, že budou platit víc za televizi a rozhlas.“

Podle Juchelky se z placení televize stane jen další skryté zdanění domácností. Chytrý mobil má totiž dnes skoro každý, ale třeba nejmladší generace na něm sleduje sociální sítě, nikoli Českou televizi.

Ten, kdo by nevlastnil žádný přijímač, mohl by se ale od placení poplatků oprostit doložením čestného prohlášení.

Jaroslav Foldyna z SPD by spíš zpoplatnil internetové stránky ČT, což je úplně jiná cesta než koncesionářské poplatky. „Pokud jde o zpoplatnění sledování ČT, tak s tím souhlasím, protože dnes jsou technické možnosti, jak takovou věc rychle zavést a následně zrušit plošné televizní poplatky,“ sdělil Foldyna.

„Pokud ale jde o zpoplatnění samotného vlastnictví chytrého telefonu, tak bychom museli potrestat například také všechny muže za znásilnění, protože muži, nebo alespoň drtivá většina z nich, také mají zařízení, které je to schopné provést,“ doplnil Foldyna. Proti rozšíření koncesionářských poplatníků o domácnosti bez televizorů, ale s počítači, tablety či mobily se staví i vládní Piráti.

Pět kandidátů

Na nutnost změnit definici poplatníka a zvýšit koncesionářské poplatky poukazují i kandidáti na příštího šéfa ČT.

Těch se do užšího výběru dostalo pět – stávající šéf Petr Dvořák, ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a krizový manažer Pavel Hřídel. MF DNES se všech na zvýšení koncesionářských poplatků a rozšíření okruhu plátců ptala.

Dvořák se nicméně z rozhovoru kvůli nemožnosti zveřejnit kandidátskou koncepci omluvil. Hřídel odmítl sdělit i to, proč se do konkurzu přihlásil.

Digitální svět a ČT

To Jan Souček měl poměrně jasno. „Pokud k současnému počtu poplatníků přidáme, dejme tomu, ještě dalších půl milionu lidí a poplatek by byl těch 180 korun, tak by to byla adekvátní stabilizace financování České televize. To B k tomu je, jestli k tomu bude ještě inflační doložka. Protože bez té televizi nebo rozhlas znovu brzy vystavíme stejné situaci, v jaké jsou dnes. Tedy že se zafixuje jeden konkrétní výnos na bůhví jak dlouhou dobu,“ řekl MF DNES Souček.

A Martin Konrád k tomu doplnil: „Žijeme v digitálním světě. Vázat se jen na televizní obrazovku je už dneska nesmysl.“ Jediný Jan Štern by okruh poplatníků nerozšiřoval.

Základním zdrojem financování České televize jsou právě poplatky. Do budoucna by se ale mohlo změnit i to. Jak Konrád, tak Souček uvažují o úsporách v provozu areálu ČT na Kavčích horách v Praze.

„Dnes ve své podstatě nedává ekonomický smysl ho provozovat,“ řekl exředitel Primy s tím, že on by byl pro prohlášení hlavní ikonické budovy ČT za památku. Předal by ji památkovému ústavu nebo technickému muzeu. „Další dvě budovy, tedy zpravodajství a takzvaný rohlík, bych komerčně pronajal,“ doplnil Konrád. Pro ČT by postavil úplně novou budovu.