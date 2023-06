V užším výběru jste stejně jako ředitel brněnského studia České televize Jan Souček získal o dva hlasy více než stávající generální ředitel Petr Dvořák. Považujete se za favorita volby?

Podle mě to byla spíš prvotní selekce kandidátů, v níž se takzvaně oddělilo zrno od plev. A nemyslím to s žádným despektem k ostatním kandidátům. Je to prostě jen jakási úvodní selekce.

Regiony by se měly posunout a víc vytěžovat zpravodajství. Klidně si umím představit i to, že by byly líhní talentů.