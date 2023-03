Piráti navrhli varianty vyššího rodičovského příspěvku, až přes 400 tisíc Kč

Tři varianty zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 300 tisíc korun mají vládní Piráti. Mělo by jít o devítinásobek, desetinásobek či jedenáctinásobek průměrné mzdy v předminulém roce. To by zajistilo pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku.