Jurečka chce u výchovného valorizaci a růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc

„Pro KDU-ČSL je výchovné zcela klíčové z hlediska mezigenerační solidarity. Ta pětistovka tam je, zůstane a my si jenom musíme říci, jak ji v budoucnu a jakým mechanismem budeme valorizovat. Nemůže zůstat příštích deset let jenom stejná hodnota 500 korun. Má být valorizována. Musíme si říci jakým mechanismem,“ uvedl pro iDNES.cz Jurečka.

Debatu o možném zrušení výchovného nebo jeho omezování vůbec není debata, kterou je ochoten vést. „Výchovné je naprosto klíčová věc,“ řekl v pátek ve Sněmovně Jurečka.

Na osud výchovného byl tázán po středečním jednání vlády. „V tento okamžik, pokud bychom tu úpravu neudělali, tak to bude znamenat do budoucna, že se bude valorizovat i o výchovné. My musíme si říct, jestli tento krok chceme, nebo nechceme, nebo chceme nějakou jinou úpravu do budoucna. Takže i o tom musí koalice jednat,“ odvětil.

Jurečka se v vrátil i tomu, o čem mluvil ve čtvrtek při interpelací, když řekl, že je potřeba v letošním roce dokázat najít shodu a zvýšit rodičovský příspěvek. Padají podle něj úvahy o růstu o cca 50 tisíc korun. !V tomhle duchu bychom se o tom měli bavit,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Rodičovský příspěvek se nyní vyplácí ve výši 300 tisíc korun. Je na rodiči, zda se rozhodne být doma s dítětem dva, tři nebo čtyři roky a podle toho si rozvrhnout čerpání rodičovského příspěvku.