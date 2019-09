O vzpomínkách na sametovou revoluci promluví v Rozstřelu Zuzana Bubílková

Přímo 17. listopadu 1989 pracovala Zuzana Bubílková jako externistka v televizi v Bratislavě. Po událostech na Národní třídě v Praze nechtěl nikdo číst zprávy, vybrána byla právě Bubílková a její kolega Karol Polák.



„Jestli něco spadlo jako dar z nebe, byla to pro mě právě sametová revoluce,“ řekla Bubílková. Během minulého režimu měla moderátorka problémy i díky tomu, že jí v roce 1982 emigroval manžel a v socialistickém Československu zůstala sama s malým synem. Zjistila také, že jí policie odposlouchává telefon, opakovaně byla zvána na StB, aby ji vyslýchali.

Jak se pak dostala do televize do Prahy? Kdy si uvědomila, že opravdu končí socialismus a komunismus? A jak vzpomíná na dobu, kdy se věnovala politické satiře? Na to všechno se Zuzany Bubílkové ve středu zeptáme.