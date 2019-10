Špiclové StB strašili ve věži. Ke sledování využívali skryté pozorovatelny

Co byla Státní bezpečnost Úkolem StB měla být v komunistickém Československu ochrana státního zřízení. V praxi to znamenalo, že mohla porušovat a obcházet zákony, pronásledovat politické odpůrce a používat různé nezákonné metody. Působila mimo nezávislou kontrolu, spadala přímo pod KSČ. StB zatýkala a vyšetřovala občany obviněné z takzvaných trestných činů proti republice. Na konci 80. let měla tajná policie zhruba 12,5 tisíce příslušníků.