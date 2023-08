Zubařka Saxana kvůli vraždě vůdce sekty zůstane ve vazbě, mohla by utéct

Obhájce ženy v pondělí soudu navrhl, aby vazbu nahradil jinými prostředky. „Soud ale doznal, že nemá takovou jistotu, že by nebylo zmařeno jednání, které je naplánováno na září, a proto nechal paní obžalovanou ve vazbě dál,“ popsala výsledek neveřejného zasedání státní zástupkyně Jana Murínová.

Státní zástupkyně trvala při vazebním zasedání na tom, že takzvaný útěkový vazební důvod u obžalované i nadále trvá. „Má finanční prostředky, má možnost odcestovat. Jakékoliv záruky, které by bylo možno přijmout, jsou nedostatečné s ohledem na trestní sazbu. Nezapomínejte, že začínáme na 12 letech odnětí svobody v případě uznání viny,“ podotkla.

„Paní obžalovaná nevypovídala, takže její stanovisko není zřejmé,“ doplnila na dotaz, jak se k možnosti propuštění na svobodu stavěla zubařka.

Druhou obžalovanou ženu, bývalou vysokoškolskou učitelku tělocviku Irenu Stejskalovou, soud pustil z vazby už koncem března, tedy před začátkem hlavního líčení. Státní zástupkyně tehdy byla proti a i nadále se domnívá, že i Stejskalová by mohla uprchnout.

Zubařka přezdívaná Saxana podle SPZ, kterou měla na svém autě, a důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě důchodkyně v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

Podle státní zástupkyně pak muž dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž podle obžaloby zemřel.

Podle obhájců nelze počínání obou žen vyhodnotit jako vraždu, ale nanejvýš jako zabití v omluvitelném hnutí mysli. U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Podle obou obžalovaných žen si muž nakonec přál zemřít a přiměl je k tomu, aby ho usmrtily.

Obě ženy s mrtvým mužem zůstaly v bytě. Podle obžaloby vyčkávaly u jeho postele, až jeho tělo zmizí, protože jim to před svou smrtí sliboval. Když tělo do dalšího dne nezmizelo, uklidily, převlékly se a šly věc společně oznámit na policii.

Trestní zákoník zná i trestný čin účast na sebevraždě, za který lze uložit maximálně tříleté odnětí svobody. Spáchá ho ten, „kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá“. Státní zástupkyně nicméně trvá na tom, že se stala vražda.

Vychází z toho, že usmrcený muž si při činu nepočínal aktivně a nevyvíjel žádnou činnost směřující k jeho skonu. Vliv muže na obě ženy Murínová pokládá za polehčující okolnost pro obžalované. Pro zubařku žádá trest v dolní polovině sazby za předem promyšlenou vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Pro Stejskalovou chce trest na dolní hranici sazby. Za zabití by ženám hrozilo tři až deset let za mřížemi.

Podle znalce z oboru religionistiky byl samozvaný kutnohorský léčitel přesvědčený o tom, že je bohem. Policie u něj doma nalezla desítky milionů korun, které mu naposílali jeho přívrženci. To, že kuchař, který pracoval jen jednou za život, mohl zmanipulovat vysokoškolsky vzdělané lidi, nepokládá znalec za zvláštní.

Vůdcem podobné skupiny se podle něj může stát kdokoliv s dostatečně vyvinutým narcismem, nemusí to být úspěšný člověk. Z vytvořeného vztahu je pak velmi obtížné odejít a podaří se to buď těm, kteří stojí na okraji společenství, nebo těm, kteří si zachovali vazby s rodinou a přáteli. Odpadlíci se vystavují těžkému náboženskému, psychickému i sociálnímu utrpení: bojí se pekla, smrti svých blízkých i toho, že neobstáli v procesu reinkarnace.