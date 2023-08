U nádrže Jordán našli dva mrtvé bezdomovce. Policie vyšetřuje, jak zemřeli

„Bylo to v noci na dnešek. Přijali jsme oznámení od člověka, který je sháněl. V tom stanu je našel bez známek života, pak tam jel krajský výjezd. Závěry budou až po nařízené soudní pitvě. Je tam pravděpodobnost, že by to mohl být násilný skutek a potom následná sebevražda,“ řekla mluvčí.

Případ od noci vyšetřují krajští kriminalisté. Příčinu úmrtí stanoví soudní pitva. Jak policie uvedla i na síti X, nelze vyloučit variantu, že to byl násilný trestný čin a pak sebevražda. Další informace sdělí policie příští týden