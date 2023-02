STALO SE DNES: Rusko hrozí útokem na Izrael. Oligarchové přelstili Londýn

Rusko hněvivě reagovalo na prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který naznačil, že by mohl poskytnout vojenskou pomoc Ukrajině. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová varovala Izrael, že se tím zapojí do války. Netanjahu řekl, že zvažuje poskytnout Kyjevu protiraketový systém Železná kopule.

Velká Británie se po loňské ruské invazi na Ukrajinu rozhodla změnit legislativu týkající se vlastnictví majetku zahraničními subjekty. Cílem změn je zasáhnout proti ruským oligarchům i dalším zkorumpovaným elitám, které se v zemi nebojí prát špinavé peníze. Zahraniční subjekty musely do úterý odhalit své skutečné vlastníky, a to v novém veřejném rejstříku. Z praxe je ale patrné, že se to zatím úplně nepovedlo.

Polský prezident Andrzej Duda v lotyšské Rize prohlásil, že je připraven postavit železnou oponu až do mraků, pokud za východní hranicí bude agresivní stát prahnoucí zabíjet a zotročovat své sousedy. Učinil tak v narážce na Rusko, které téměř před rokem napadlo Ukrajinu.

Prezident Petr Pavel prostředí Pražského hradu vnímá z bezpečnostního hlediska jako nevyhovující, obává se mimo jiné odposlechů. Řekl to v rozhovoru pro Respekt. Pavel bude žádat prohlédnutí prostor Hradu po své inauguraci 9. března. Výhrady má k fungování Útvaru pro ochranu prezidenta ČR, který podle něj často nerespektoval základní pravidla a unikaly z něj informace.

„Vracíme se do padesátých let. Aby se lidem zakazovalo poslouchat informace, to je vrchol,“ vztekal se poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Prostě chcete přerazit pravdu a diskusi o pravdě zákonem,“ vyčítal koalici při jednání o dezinformacích.