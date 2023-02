Oligarchové přelstili Londýn a obešli nový zákon zaměřený na ruský majetek

Velká Británie se po loňské ruské invazi na Ukrajinu rozhodla změnit legislativu týkající se vlastnictví majetku zahraničními subjekty. Cílem změn je zasáhnout proti ruským oligarchům i dalším zkorumpovaným elitám, které se v zemi nebojí prát špinavé peníze. Zahraniční subjekty musely do úterý odhalit své skutečné vlastníky, a to v novém veřejném rejstříku. Z praxe je ale patrné, že se to zatím úplně nepovedlo.