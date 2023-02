Vracíme se do 50. let, tvrdil Foldyna. Nevzniká cenzurní úřad, oponoval Klíma

Vášně planuly ve Sněmovně při projednávání bodu „Aktuální opatření vlády v boji proti šíření dezinformací“. „Vracíme se do padesátých let. Aby se lidem zakazovalo poslouchat informace, to je vrchol,“ vztekal se poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Prostě chcete přerazit pravdu a diskusi o pravdě zákonem,“ vyčítal koalici.