K vloupání dojde v Česku průměrně každých 25 minut. Nejdůležitější je prevence

Podle ředitele odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Michala Barboříka tvoří vloupání více než polovinu veškeré trestné činnosti. „V České republice dochází dlouhodobě k poměrně významnému poklesu kriminality. Před deseti lety jsme měli 330 tisíc trestných činů, v roce 2018 to bylo 190 tisíc,“ říká Barbořík.

Klesající trend by však nemusel pokračovat. V první polovině letošního roku zaznamenala policie větší počet vloupání do obydlí. „Je to přílivem cizinců, kteří sem jezdí za prací. Zaregistrovali jsme nárůst počtu organizovaných skupin, především z Latinské Ameriky, které se specializují na vloupání do bytů a domů,“ varuje Michal Herma z odboru obecné kriminality Policejního prezídia ČR. Stále však převažuje amatérský způsob vloupání, tedy rozbitím okna nebo zámku.

Policie doporučuje investovat do nových zámků či dveří. Okna se pak dají chránit pomocí fólií, S tím má občanům pomoct mobilní aplikace Zabezpečte se. Na trhu se totiž nachází velké množství produktů, které neodpovídají normám. „Nesplňují parametry a mnohdy ani jakost materiálů. Někteří prodejci dokonce poskytují falešné certifikáty,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil z Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

Pořídit dokumentaci o vloupání

Kromě investice do zabezpečení doporučuje Herma především nafotit před odjezdem drahý majetek a uschovat potřebnou dokumentaci. „Mnohdy ani přesně nevíme, co vlastně hledáme. Tyto kroky usnadní případnou komunikaci s policií,“ říká Herma.

Důraz klade také na komunikaci se sousedy, především v bytových komplexech. Nebezpečí vloupání je u nich vyšší než u rodinných domů. „Můžete mít sebelepší vchodový zámek, ale pokud v domě nebudou bydlet poučení občané, dostane se tam kdokoliv,“ upozorňuje Herma.

Evropský den proti vloupání připadá na 19. června. Česká republika se ho zúčastnila jako jedna z dvanácti zemí.