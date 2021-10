Zachraňujeme i životy, to mě na pátračce baví, říká Policista roku

Na rozhovor do kavárny v centru Strakonic přichází elegantně oblečený muž ve sportovním saku a košili. Mohl by to být manažer firmy, učitel nebo lékař. Sedmapadesátiletý Miroslav Předota je ale kriminalista, pátrač. U policie slouží už 36 let a svou práci dělá dobře.

Dokonce tak, že se stal Policistou roku 2020. Absolutní vítěz celorepublikové ankety ocenění převzal ve Španělském sále na Pražském hradě. „Při řešení případu je zapotřebí hlavně poctivá práce, pak stačí málo a výsledek se většinou dostaví,“ říká policista.