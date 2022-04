Odysea v žigulíku. Ukrajinský děda prchal s vnukem do Česka tisíce kilometrů

Ten den pípla na mobilu devětapadesátiletého Ukrajince Vasyla snad dvacátá téměř totožná zpráva: Neviděl jste někdo mého manžela? Nevíte, co se s odvlečenými muži děje? ptali se sousedé. Ruské jednotky už byly jen dvě tři ulice od jeho domu.

Od přátel z opačné části přímořského Chersonu četl často to samé: přijdou Rusové, prohledají dům, část rodin odvlečou. A stejné zprávy přicházely i od příbuzných z Mariupolu, kteří psali, že takto ve městě zmizelo na osm tisíc lidí, kteří pravděpodobně budou odvlečeni do odlehlých částí Ruska. V lepším případě. V tom horším je čeká kulka do hlavy.