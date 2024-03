Černé duše kazí Zhoři pověst. Jak se žije v obci, kde je téměř půlka lidí v exekuci

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Je to tady na ho*no. Tady nic není, říká dvacetiletá Hanka, která ve Zhoři u Tachova žila jedenáct let. Na návsi vedle rybníka není v úterý dopoledne kromě nás a několika koček nikdo. V okolí je občas slyšet kokrhání kohoutů a štěkání psů. „Mám toho dost, stěhuju se do Německa,“ pokračuje. Vítejte ve Zhoři, „líhni“ exekucí.