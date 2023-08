Naděje na ukončení letitých exekucí. Stát je zastaví, ale musí platit odškodné

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Desítkám tisíc lidí se zastaví exekuce. Na druhou stranu stát za to jako náhradu bude muset vyplatit exekutorům odhadem 862 milionů korun, a to v době, kdy hledá různé způsoby, jak ušetřit. Konkrétně jde o náhradu výdajů, které údajně exekutoři vynaloží na zastavení takzvaných bezvýsledných exekucí. To jsou ty, u nichž se za posledních šest let nepovedlo vymoci ani korunu. Státu to ukládá novela exekučního řádu, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel.