Půjčil si 50 tisíc, splatit měl milion. Nemravných exekucí jsou statisíce

Milan zrovna řešil stěhování a na kauci, nájem a nové základní spotřebiče potřeboval peníze. „Chtěl jsem si půjčit, zašel jsem k nebankovní společnosti, ale pak jsem si to rozmyslel. Řekl jsem si, že to zvládnu bez půjčky. Nenechali to být, denně mi volali a zastrašovali mě, že když si nachystané peníze nevyzvednu, budu mít problémy. Takže mě nakonec dotlačili. Půjčil jsem si padesát tisíc,“ popisuje Milan.

Jenže s firmou Profi Credit Czech uzavřel velmi nevýhodnou smlouvu, splatit měl 150 tisíc a dokument obsahoval i takzvanou rozhodčí doložku. Když se pak Milan kvůli změně práce dostal do nesnází a nezvládal splácet včas, právě rozhodčí doložka zajistila, že o exekucích velmi záhy rozhodl rozhodčí soud. Tentýž, který doložku umožnil do smlouvy vložit. A Milan se dostal do exekuce téměř na milion korun.

Když splatil asi polovinu, zasáhl jeho zaměstnavatel, kterému už neustálé srážky ze mzdy přišly podezřelé.

Co je rozhodčí doložka? Rozhodčí doložka je ustanovení ve smlouvě, kterým se smluvní strany domlouvají na tom, že pokud mezi nimi vznikne v budoucnu jakýkoliv spor, bude ho řešit osoba rozhodce a nikoliv soud. Rozhodování o tom, čí nárok je ze smlouvy oprávněný, je zcela vyňato z působnosti naší soudní soustavy. Pravomoc rozhodnout spor smluvních stran je přenechána podnikatelským subjektům, kterými jsou různé rozhodčí společnosti a rozhodci v nich sdružení. Jejich rozhodnutí je následně vykonatelné, což znamená, že se věřitel může ve vymáhání obrátit rovnou na exekutora. Zdroj: Člověk v tísni

Dnes už má Milan, který si nepřál zveřejnit celé jméno, všechny přeplacené peníze zpátky. Byl jedním z prvních, kdo uspěli v soudním sporu. Tím ukázal, jak podobné případy mohou dopadnout.

„Soud uznal, že pohledávky jsou nepřiměřené a že celá úvěrová smlouva se zjevně příčí dobrým mravům, a exekuci zastavil. Exekutor poslal zaměstnavateli pana Milana vymožených zhruba 90 tisíc. My jsme vyzvali Profi Credit, ať vrátí peníze nad rámec půjčeného, tedy 360 tisíc korun,“ vyzdvihla advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová. Nebankovní společnost přitom původně trvala na tom, že pohledávka je již promlčená, a nabízela v dohodě o narovnání jen 73 tisíc korun.

Dolejšová Kabelová spolupracuje na dalších kauzách, které se většinou týkají právě Profi Credit Czech, se společností Člověk v tísni a s Petrem Němcem, autorem projektu Exekutor má smůlu.

„Těch nemravně vedených exekucí a případů smluv s rozhodčí doložkou je zhruba 200 tisíc jen u této jedné společnosti. Některé spory jsme uzavřeli mimosoudní cestou, další třicítku kauz úspěšně dovedli do konce před soudy,“ vypočítal Petr Němec.

Společnosti spoléhají na zoufalství

„Zajímavé je, že obrana společnosti Profi Credit Czech vůbec nestaví na tom, že by její smlouvy byly platné. Podle mě ví, že lidi obírá o peníze v protiprávních exekucích. Ví, že má pak vracet peníze, ale spoléhá na to, že lidé jsou v tíživé situaci, psychicky i finančně vyčerpáni, a raději se do soudního sporu nepustí a udělají za vším tlustou čáru,“ tvrdí advokát Němec.

Vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle navíc upozorňuje, že v podobných případech selhává celý systém. „Když člověk nemá před soudem fundovanou obhajobu v podobě informovaných právníků, velmi často soudci neřeší věc po právu, ale pohodlně a jednoduše, tedy v dlužníkův neprospěch. Je to selhání systému,“ kritizuje Hůle.

Rozhodčí doložky se už do smluv dávat nesmějí, přesto problémy z klidně deset let starých půjček přetrvávají. Lidem, kteří mají pochybnosti o vlastních exekucích, Hůle radí, aby si v jejich poradně nechali smlouvy bezplatně zkontrolovat.

„S naší pomocí či s pomocí Petra Němce se mohou domoci nejen zastavení protiprávní exekuce, ale i vymožení již zaplacených peněz. Apeluji hlavně na lidi, kteří si půjčovali u Profi Credit Czech, ale podobné problémy mohly vzniknout i u jiných společností,“ doplnil Hůle s tím, že apeluje i na exekutory, aby podávali podněty k zastavení nezákonných exekucí.

MF DNES oslovila i společnost Profi Credit Czech, ovšem ta nereagovala.