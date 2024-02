Lidí v dluhové spirále přibylo. Pomoct by jim mohl zaměstnavatel i oddlužení

Podle dat exekutorské komory, ze kterých čerpá i Mapa exekucí, bylo v Česku k 1. lednu 2023 evidováno 4 029 280 exekucí. K 1. únoru 2023 jejich počet mírně vzrostl na 4 050 185 exekucí.

„Stoupl průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka. Ubylo tedy dlužníků, kteří měli spíše jednu nebo dvě exekuce, naopak stávajícím dlužníkům spíše další exekuce přibývají,“ zhodnotil stav prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

S tím, že je řetězení exekucí problematické, souhlasí i ředitel organizace Exekutor má smůlu.cz Tomáš Pospíšil.

„To je pochopitelně problém, neboť člověk s jednou exekucí vidí světlo na konci tunelu a je poměrně silně motivován svou situaci řešit. Oproti tomu se setkáváme s případy, kdy člověk s mnoha exekucemi na řešení celé situace již rezignoval a je smířen s tím, že bude žít v exekucích až do smrti,“ uvedl Pospíšil.

Lidí, kteří se nyní snaží vymotat z dluhové pasti pomocí oddlužení, je přibližně 100 000. Podle ředitele a autora Mapy exekucí Radka Hábla je v Česku dalších přibližně 400 000 lidí, kteří potřebují pomoct. „Neřeší svou situaci, protože z nějakého důvodu nemohou, nechtějí, nebo nemají informace,“ vysvětlil.

Lidi nejčastěji dohání dluhy z minulosti

Nejlépe je na tom s exekucemi Zlínský kraj a Vysočina. Nejkritičtější je situace v severních a severozápadních Čechách. V Bílině je v exekuci 22 procent obyvatel, v Ralsku dokonce 31,26 procent.

Podle Hábla je důvodem skutečnost, že jde o dlouhodobě strukturálně nejpostiženější regiony, kde je obecně vyšší nezaměstnanost i nižší mzdy. „Je tam méně příležitostí pro lidi. Tyto regiony mají nejnižší HDP na hlavu z celé České republiky, takže přirozeně se tam více kumulují právě dluhy a exekuce,“ vysvětluje.

Mlynarčík dodal, že jde částečně i o historický problém. „Počet exekucí je jen určitým indikátorem socioekonomických problémů v těchto regionech.“

Exekutorská komora data o původu dluhů sice nezaznamenává, ale pracovníci v Institutu prevence a řešení předlužení a jiných organizací se opakovaně setkávají s některými z nich. „My máme dílčí informace samozřejmě ze své praxe nebo z jiných rejstříků, takže vidíme, že nejčastějšími věřiteli jsou inkasní agentury, které kupují dluhy. Jsou to dále finanční instituce, zdravotní pojišťovny, dopravní podniky,“ vyjmenoval Hábl.

Máte či měli jste někdy aspoň jednu exekuci? Ano 18 %(10 hlasů) Ne 82 %(47 hlasů)

Dodává, že drtivá většina exekucí, které lidé mají, je z minulosti. Nových dlužníků podle něj výrazně nepřibývá.

„Exekuce, které se zahajují, a je jich zhruba 450 000 ročně, jsou zahajovány na lidi, kteří už nějakou exekuci mají. Pořád si tady neseme trošičku nános z minulosti, z neregulovaných let. Pořád bojujeme s lidmi, kteří mají deset, patnáct nebo dvacet let staré exekuce,“ pokračuje.

Zaměstnavatel jako pomoc s exekucemi

V současné době je v Česku přes čtyři miliony exekucí, přičemž se jen části lidí se daří je aktivně splácet. Podle Hábla je cest, jak se lze exekucí zbavit, několik. Jednou z nich by mohla být pomoc zaměstnavatele. Ten dostává exekuční příkazy a ví o člověku, že je v exekuci. Tím se snižuje stigma kolem tématu exekucí a dotyčný se za ně nemusí stydět, protože mzdová účetní o jeho problémech ví.

Zaměstnavatelé by podle něj mohli zachytávat a směřovat lidi na odbornou pomoc třeba ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

„Tato cesta je nevyužitá. Zároveň by to pomohlo i firmě, protože když pomůžou člověka oddlužit, získají velmi loajálního zaměstnance, který bude produktivnější, bude mít menší fluktuaci, bude mít menší nemocnost, bude soustředěnější, přesnější,“ doporučil.

Další možností je oddlužení, čímž by dlužníci vstoupili do procesu, který je aktuálně na 3–5 let, kde by spláceli maximum toho, co mohou měsíčně podle zákonných srážek. Na konci by zbytek dluhu byl odpuštěn, a lidi by začali nový život bez exekucí. Není to ale tak jednoduché.

„Problém je, že tam stále existují vysoké bariéry pro lidi, kteří chtějí vstoupit do oddlužení. Je tam nějaká minimální měsíční splátka, kterou musí hradit. Zároveň lidé nemají příliš informací, takže spousta z nich nám zůstává za bránou oddlužení a nedosáhnou na něj. Co by jim pomohlo? Primárně teď to, aby dostávali relevantní informace,“ říká Hábl s tím, že lidem chybí dostatek kvalitních informací, aby se k oddlužení odhodlali.

„Proto to velmi často končí tím, že si to začnou googlovat a na prvním místě jim vyjedou různé komerční společnosti, které z nich často tahají jen další peníze,“ dodal.

Podle Pospíšila se lze exekucí zbavit pomocí jejich zastavení. „Zastavování takzvaných marných exekucí je určitě krok správnou cestou. Podle našich odhadů jsou u nás stále stovky tisíc exekucí, které by takto mohly být zastaveny,“ objasnil.

Pomohlo i Milostivé léto III

V roce 2023 mohla řada lidí využít programu Milostivé léto, které nabízelo šanci začít znovu a zbavit se penále a exekučních nákladů za dluhy, které jim u České správy sociálního zabezpečení vznikly.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které projekt zastřešovalo, ho hodnotí kladně. „Mezi lidmi, kteří Milostivé léto využili, jsou i mnozí s menšími pohledávkami, které ale mohou jednoduše vyřešit. Záměr uhradit dlužné pojistné ve splátkách oznámilo 2 317 zaměstnavatelů a 8 273 OSVČ,“ uvedl mluvčí resortu Jakub Augusta.

Podle Mlynarčíka Milostivé léto nepochybně některým dlužníkům na individuální úrovní mohlo pomoct. S tím souhlasí i Hábl.

Využili jste Milostivé léto? Ano 11 %(2 hlasy) Ne 89 %(17 hlasů)

„Do jisté míry bylo Milostivé léto zaměřeno jenom na úzkou skupinu lidí a na úzkou skupinu dluhů, i tak ale pomohlo zhruba 20–25 000 lidí se zbavit úplně všech exekucí, které měli. Typicky to byly dluhy u dopravních podniků nebo dluhy u nájmů obecních bytů nebo dluhy na zdravotním pojištění,“ zakončil.

MPSV i přes úspěch další Milostivé léto neplánuje. „Do budoucna to určitě ale není vyloučeno,“ zakončil Augusta. Podle dat MPSV se do akce Milostivé léto III přihlásilo a začalo se oddlužovat téměř 90 000 dlužníků.