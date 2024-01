KOMENTÁŘ: Exekuce v časech balíčku. V novém roce budou nutné změny

Kdybychom hledali téma, které v minulém roce vzbuzovalo nejvíc emocí napříč společností, byl by to zcela jistě konsolidační balíček. Soubor vládních návrhů byl představen coby cesta, jak zvýšit příjmy veřejných rozpočtů a současně snížit jejich výdaje. Zasáhl do mnoha oblastí našeho života, v řadě ohledů jistě správně, ne však bohužel v případě vymáhání práva.