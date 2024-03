Stovky zemědělců ve čtvrtek zablokují Úřad vlády. Zkomplikují dopravu v Praze

Zemědělci hodlají ve čtvrtek na protest proti vládě přijet s technikou do Prahy. Dorazí do hlavního města kolem 6:00, s traktory a další zemědělskou technikou budou jezdit kolem Letenských sadů, kolem poledne se přesunou před Úřad vlády, uvedla pražská policie na webu. Policisté odhadují, že do města přijedou až stovky kusů zemědělské techniky, ty mohou zkomplikovat ranní a dopolední dopravu v jeho centru.