Prahu ochromí zemědělci. Hlavní město na protest plánují zastavit traktory

V pondělí ráno mají na protestní akci přijet zemědělci prakticky ze všech směrů. Sjedou se na magistrále a následně zamíří k ministerstvu zemědělství a dále na Malou Stranu. Akci Dufek pořádá spolu s bývalým prezidentem Agrární komory ČR a šéfem podniku Rabbit Trhový Štěpánov Zdeňkem Jandejskem a „zemědělskými nadšenci“.

Mnoho z regionálních koordinátorů je spojováno se stranou PRO Jindřicha Rajchla a dezinformačními weby. Organizátoři požadují například to, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Od akce, do které se podle organizátorů má zapojit 600 až 1000 traktorů, se již dříve distancovaly hlavní zemědělské organizace, jako je Agrární komora ČR i Asociace soukromého zemědělství ČR. Nechtějí totiž, aby protest dopadl jako nedávná stávka, kde se měli podpořit nepedagogičtí pracovníci. „Poté se tam však hovořilo o defenestraci,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Velké oborové organizace ve čtvrtek plánují vlastní symbolický protest proti politice EU na hraničních přechodech.

Protesty zemědělců v Praze Farmáři, kteří v pondělí plánují protesty v Praze, do metropole s technikou přijedou šesti trasami z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce králové a od Pardubic a Havlíčkova Brodu.

Zemědělci se plánují vyhnout dálnicím. Hlavní město vyzvalo řidiče, aby se v pondělí pokud možno vjezdu do metropole vyhnuli.

Avizované trasy počítají s příjezdem do Prahy z šesti směrů, nájezd do metropole je v plánu kolem 5:00 tak, aby se technika sešla kolem 6:00 před ministerstvem zemědělství na plánovanou blokádu, která má trvat do 15:00.

V pondělí a úterý farmáři plánují také shromáždění na Malostranském náměstí, současně se v pondělí chtějí shromáždit i před Úřadem vlády.

Zkuste pracovat z domova, prosí magistrát

Není úplně jasné, jak bude pondělní protest přesně vypadat. Dufek počítá s tím, že se stroje seřadí na dálnicích u Prahy. Nechce ale, aby traktory obsadily dálnice v celé své šíři, počítá s tím, že pojedou vždy v jednom pruhu.

Stroje následně zamíří před ministerstvo zemědělství na pražském Těšnově. Tam se podle Dufka mají setkat mezi 8:00 a 11:30. Následně se přesunou směrem k Malostranskému náměstí. V pokynech pro zemědělce ovšem avizuje příjezd strojů do Prahy ze všech směrů již v 6:00 a to přímo k ministerstvu.

„Počítáme s tím, že pokud bude traktorů velké množství, budou parkovat na nábřeží ve dvou řadách,“ dodal Dufek. Na Malostranském náměstí potom bude demonstrace. Dufek také počítá s tím, že traktoristé zůstanou v Praze do úterý. Odborář varoval běžné obyvatele Prahy a okolí, aby v té době do hlavního města, pokud možno, nejezdili.

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman varoval, že pokud skutečně do města dorazí stovky kusů techniky, jak organizátoři avizují, bude to pravděpodobně znamenat dopravní kolaps v celém městě. „Metropole důrazně prosí občany, aby do hlavního města v pondělí vůbec nejezdili a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města přesto budou muset cestovat, měli by zvolit vlakovou dopravu,“ uvedl mluvčí.