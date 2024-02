Blokovat Prahu nepojedu, bude to spíš politická akce, říká zemědělec

Proč nepojedete v pondělí do Prahy?

My se zúčastníme protestu ve čtvrtek 22. února, kdy pojedeme na Horu Sv. Šebestiána. Ve 12 hodin se tam setkáme s německými zemědělci, kteří by měli přijet z druhé strany. Pondělní akce 19. února je akce, kterou neorganizují Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství, je to spíše politické. Samozřejmě i naši členové a členové dalších organizací se toho protestu zúčastní. Ale já se v tom neangažuji a my tam nejedeme.

Proč tedy pojedete 22. února na hranice?

Je to stejný důvod, kvůli kterému protestovali němečtí zemědělci a zemědělci v ostatních státech z Evropy – byrokracie, Green Deal, nerovné podmínky v přístupu na trh a tak dále. Také nevíme, jak to bude dál s levnějším ukrajinským obilím. Čili není to úplně protest proti vládní politice v tuhle chvíli, protože zde je nějaký prostor pro jednání. Pan ministr má přijít na konci února s nějakými svými představami o tom co vyjedná a co mu odsouhlasí i kolegové. Je tam prostor pro jednání i po včerejším setkání ministra, premiéra, a zástupců nevládních organizací. Do té doby jsme si dali klid zbraní. Čili to rozhodně nechceme porušit, pokud jsme si řekli, že budeme jednat. Pondělní akce, to je akce jiná, ta má politický náboj.

S jakou technikou vyrazíte na čtvrteční protest?

Zase s traktory.

Víte, v kolik hodin a jakou trasou pojedete?

Sraz by měl být někde poblíž Hrušovan u Chomutova, na nějakém polním letišti. V 10 hodin by se odtamtud mělo vyjíždět na Horu Sv. Šebestiána a na hraničním přechodu bychom měli být někdy kolem poledne.

Na Prahu má v pondělí z Ústeckého kraje vyjet podle odhadu některých zemědělců až 200 strojů. Na hranicích v Krušných horách jich bude ve čtvrtek kolik?

Předpoklad je nějakých padesát až sto traktorů, které by se toho měly zúčastnit. Samozřejmě někteří to mají do Chomutova daleko, tak k tomu bude ještě jednání v pondělí a rozhodně nevylučuju to, že část těch lidí, kteří se toho budou chtít zúčastnit, tak nepojede na Horu Sv. Šebestiána, ale bude se pohybovat po okresech. Ovšem v tuhle chvíli to nejsem schopný říci. Až v pondělí.

Protestní jízda zemědělců na Chomutovsku (leden 2024)