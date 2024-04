Zemědělci používají zastaralou techniku. Na nákup nových strojů jim chybějí peníze

„Rezignovali jsme na potravinovou suverenitu a bezpečnost, rozpadl se agrární trh se základními komoditami. Zvyšují se nám náklady a chybějí příjmy. Je to největší krize v zemědělství, co pamatuji,“ popisuje současnou situaci prezident jihomoravské Agrární komory Václav Hlaváček. A dodává, že farmáři žijí v nejistotě a nevědí, co bude dál.

Základními problémy jsou vysoké ceny energií, nadměrná byrokracie, Green Deal i levná zahraniční konkurence. Zemědělci jsou nuceni šetřit a plánované investice včetně nákupu nových strojů a technologií proto odkládají na neurčito. Vozový park farmářů stárne a stroje se často opravují až v nejnutnějších případech.

Jeho slova dokládají i data Svazu dovozců automobilů. Během prvních dvou měsíců loňského roku koupili zemědělci 263 traktorů s výkonem nad 40 koňských sil. Letos hlásí svaz propad o celých 10 procent.

Pokles zájmu registruje mimo jiné i společnost Agrotec Group, jeden z největších prodejců zemědělské techniky v Česku. Rozšiřuje proto nabídku služeb servisu a pronájmu strojů. Jeho servisní technici jsou v pohotovosti celý rok, i když největší nápor evidují především v době žní či vinobraní.

Traktory- tržní podíly 1-2 2024 (výkon nad 40 HP) Značka 2023 2024 MS 2023 MS 2024 MS Diff. John Deere 56 40 21,3% 16,8% -4,5% Case IH 43 38 16,3% 16,0% -0,4% New Holland 34 31 12,9% 13,0% 0,1% Fendt 23 24 8,7% 10,1% 1,3% Massey Ferguson 14 18 5,3% 7,6% 2,2% Deutz-Fahr 14 16 5,3% 6,7% 1,4% Claas 11 16 4,2% 6,7% 2,5% Steyr 10 12 3,8% 5,0% 1,2% Kubota 10 11 3,8% 4,6% 0,8% Valtra 10 10 3,8% 4,2% 0,4% Zetor 21 8 8,0% 3,4% -4,6% Kioti 6 4 2,3% 1,7% -0,6% Lamborghini 0 4 0,0% 1,7% 1,7% JCB 6 2 2,3% 0,8% -1,4% Landini 3 2 1,1% 0,8% -0,3% Same 1 1 0,4% 0,4% 0,0% McCormick 1 1 0,4% 0,4% 0,0% Goldoni 0 0 0,0% 0,0% 0,0% Tym 0 0 0,0% 0,0% 0,0% Lindner 0 0 0,0% 0,0% 0,0% Total 263 238 90,5%

„Jsme si moc dobře vědomi toho, v jak složité situaci se zemědělci nacházejí, snažíme se hledat cesty, jak jim co nejvíce pomoci a ulehčit. Pomáháme s financováním, nabízíme pronájmy strojů, traktory i sklízecí mlátičky,“ upřesňuje generální ředitel firmy Martin Rada.

„Většinu zakázek děláme přímo u zákazníků, to už je standard,“ dodává Miroslav Plecák, přijímací technik servisu zemědělských strojů New Holland.

Rozjezd roku prý ale pomalejší bývá. „Sezónnost prodejů je u nás stejná jako každý rok. Začátek roku bývá každý rok pomalejší. Naše společnost nabízí traktory, které začínají od 70 koňských sil,“ říká produktový manažer kolových traktorů Fendt Viktor Zálešák z firmy Agromax.

Celkem bylo v Česku na konci minulého roku registrováno 212 945 traktorů, jejich stáří však roste. Teď se pohybuje okolo 33 let, ještě v roce 2011 to bylo méně než 29 let.