Češi nejsou patrioti, chtějí to levnější. Problém jsou dotace, znělo od farmářů

V pondělí nad ránem se několik zemědělců z Královéhradeckého kraje a okolí sešlo na parkovišti v hradeckých Kuklenách, tedy okrajové části města. Většina přítomných svou účast na protestu vysvětluje téměř shodně: „Do Česka se dováží levné zboží z Ukrajiny a my nejsme schopni prodat vlastní produkty“.

Krátce po jedné hodině ranní začaly parkoviště hradeckého supermarketu postupně zaplavovat zemědělské stroje. V daný čas jindy potemnělé a prázdné místo zaplnilo asi deset traktorů, policie však počítala až s pěti desítkami strojů.

„Stop Green Deal“

Na strojích nechyběly vlajky či krabicové kartóny, které nesly různá hesla. Mimo jiné “Stop Green Deal“ či “Ani sto titulů nenahradí selský rozum, profesore Nuttelo!“.

Deštivé počasí, které nad ránem v Hradci Králové panovalo, neodradilo několik zemědělců z Pardubicka. Zhruba pětice farmářů, která bedlivě střežila své stroje, však na jméno mluvit odmítla. Redaktorce sdělili, že budou odpovídat dohromady.

Z Hradce Králové vyrazilo do Prahy deset strojů. | foto: iDNES.cz

„Nelíbí se nám všechno, co se děje kolem. Proč se sem vozí levnější obilí? Naše se nevykupuje, když ano, tak za málo peněz. Nedá se na tom vydělat,“ reagovala shodně partička farmářů. „Prodává se to pod cenou,“ dodali.

To Petr Jonáš již byl sdílnější. Podle něj jsou problém především dotace. „Je to obrovský problém. My jako Česká republika máme jedny z nejmenších dotací a naše vláda s tím dlouhodobě nic nedělá. Jsme vlastně v nevýhodě vůči ostatním dodavatelům tady do velkých obchodů,“ uvedl farmář.

S traktorem na technickou i emise

Podle něj je poté důsledkem například kácení sadů. „Pak jablka dovážíme, přitom jsou chemicky upravovány. To samé je obilí. Nebo my budeme vybíjet krávy a pak budeme v rámci Green Dealu maso dovážet, a to někde z druhé strany země. To přeci nic neřeší,“ pokračoval zemědělec Jonáš.

Ohledně dotací ještě poznamenal, že je nutné, aby buď měli všichni stejné, nebo žádné. „Každý by měl ukázat, jestli je schopný hospodařit. Zemědělci nyní musí prodávat s vyšší cenou, a to nikdo nechce koupit,“ poukázal na další problém. Mezi další pak zařadil ceny energií.

„Donedávna jsem za energie platil 2 800 korun. Od nového roku platím 7 900 korun, protože platíme zelenou energii. My ale energie potřebujeme, musíme u zvířat zařídit, aby měla vodu nebo vytápění,“ řekl dále s tím, že před cestou spal asi hodinu a půl.

„Ještě jsem zajel s traktorem na technickou kontrolu a emise, kde se prokázalo, že je všechno v pořádku. Traktor mám ale připravený celoročně,“ pokračoval Jonáš, který je připraven i co se týče jídla. „Mám svačinu. Mám košík jablek, který nabídnu všem. Také mám buchty, kafe a vodu,“ zažertoval farmář poté se však vrátil k důvodům, proč na protest vyrazil.

Zemědělec Petr Jonáš. | foto: iDNES.cz

Farmář Jonáš navázal na drahé energie a špatně nastavené dotace. „Zemědělci musí produkty prodávat s vyšší cenou a nikdo to od nich nechce. Problém je založený na té křivé dotaci,“ doplnil a upozornil na to, že například sila plná obilí se musí kvůli malému odbytu likvidovat.

„Češi vůbec nejsou patrioti. Je to tragédie. Je jim jedno jestli je ten výrobek například z Ukrajiny, ale rozhoduje tady cena. Dneska si lidé koupí to levnější,“ dodal farmář.

„Chceme rovnost“

Na hradecké parkoviště také dorazili policisté. „Hlavně opatrně,“ sdělil policista hlavnímu organizátorovi za Východní Čechy Adamu Ládovi. „Hlavně v Praze žádná provokace. Republika bude zase možná hrdá,“ pronesl Lád k již promoklým farmářům, kteří mu za proslov poté zatleskali.

„V mládí jsem kydal a hnojil. Chceme rovnost, chceme ať se do nás přestanou s*át. Nepotřebujeme nikoho, aby nám říkal, jak krávy mají prdět. Nepotřebujeme kontroly a papírování,“ pronesl Lád. „Jsem synek zemědělce. My vám děláme jídlo, nechte nás pokojně žít,“ pokračoval v emotivním proslovu.