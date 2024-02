Chceme stejné podmínky. Prezident komory představuje důvody zemědělského protestu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Komora společně s organizacemi ze Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Lotyšska vyzvala k tomu, aby zemědělci 22. února vyjeli v kolonách na hranice. O protestech proti politice ČR rozhodne Agrární komora na konci února podle toho, jestli se ve vládě podaří vyjednat podporu návrhům na zlepšení českého zemědělství.

Čtvrtečním protestem 22. února chtějí zemědělci vyjádřit svůj nesouhlas s takzvaným Green Dealem, tedy unijní Zelenou dohodou pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050.

„My neříkáme, že nechceme ekologii, že nechceme chránit životní prostředí. Ale musí se to dělat takovým způsobem, abychom mohli zároveň fungovat jako zemědělští podnikatelé. A o tomto ten Green Deal z našeho pohledu do této chvíle úplně nebyl,“ uvedl už dříve prezident Agrární komory Jan Doležal. Zemědělci poukazují také na podle nich neférovou zahraniční konkurenci.

O stavu zemědělství v Česku i Evropě ve čtvrtek Agrární komora společně se Zemědělským svazem a Asociací soukromého zemědělství jednala s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) a premiérem Petrem Fialou (ODS). Výborný podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy navrhl pomocí navýšení národních podpor zlepšit životní pohodu zvířat nebo zavést nedanění zemědělských dotací. „Máme obecně shodu na tom, že pro nás je to akceptovatelný kompromis. Samozřejmě je to ale nefinální dohoda,“ doplnil.

Podpora na 150 hektarů zemědělcům zůstane

Návrhy, k nimž patří také podpora sociálního pojištění, podle Pýchy ještě musí projednat koaliční strany. „A protože to bude mít dopady do rozpočtu, musí to projednat ještě vláda,“ řekl. Naopak takzvaná redistributivní platba, tedy podpora, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů, podle Pýchy zřejmě zůstane v současné podobě. Právě na jejím nastavení se velké nevládní zemědělské organizace dlouhodobě neshodnou.

V pondělí 19. února chce část farmářů zablokovat pražskou magistrálu. Tento protest organizují předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory a podnikatel Zdeněk Jandejsek. Přijet by podle nich mohlo 600 až 1 000 traktorů či další zemědělské techniky. Výbornému chtějí předat dopis s požadavkem, aby česká vláda od Zelené dohody odstoupila. Od tohoto protestu se Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství distancovaly.