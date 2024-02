Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Práce od neděle do neděle, svátek nesvátek. Zvířata víkendy neznají. Přesto si sedlák Pavel Cihlář z podhůří Lužických hor v pondělí udělá více než sto kilometrů dlouhý výlet do Prahy. Zapojí se do protestu zemědělců, kteří plánují zablokovat pražskou magistrálu. Spolu s ním další víc než padesátka traktorů soukromých zemědělců ze severu Čech. Cihlář se MF DNES svěřil se svými důvody ke stávce.