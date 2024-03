Zemědělci znovu míří do Prahy. Obklopí Úřad vlády, mohou omezit dopravu

Ve čtvrtek se do Prahy opět sjedou zemědělci. Chtějí upozornit na to, že vláda podle nich neřeší jejich problémy. Do hlavního města mohou dorazit tisíce farmářů se stovkami traktorů a další technikou. Chystají shromáždění před Úřadem vlády, kde se s nimi setká ministr zemědělství Marek Výborný. Na protest budou dohlížet desítky policistů.