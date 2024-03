Premiér Petr Fiala na Prima CNN News představí změny v důchodové reformě

Premiér Petr Fiala již dříve prozradil, koho se týkají úvahy vládní koalice o zvýšení věku odchodu do důchodu. „Pokud zvažujeme nějaké navýšení věku odchodu do důchodu, tak to zvažujeme až pro ty, kteří půjdou do důchodu někdy kolem roku 2040 nejdříve, čili nebude se to týkat těch, kterým se penze blíží,“ řekl Fiala

„Nesáhneme na odchody do důchodu, nezměníme věk odchodu do důchodu tam, kde už je nastaven. To znamená do roku 2030 se postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na tu hranici 65 let pro všechny. Do tohoto mechanismu nesáhneme,“ uvedl předseda vlády před rokem.