Zbavit Zemana pravomocí? Byl to pokus o puč, říká hradní kancléř Mynář

Zaznamenal jste vtipy o krychli z plexiskla, ve které Miloš Zeman přijímal kandidáty na ministry a jmenoval premiérem Petra Fialu? Je to podle vás důstojné? Nešlo to vyřešit telefonicky nebo pomocí videopřenosu?

Například politolog Jan Kysela říkal, že kdyby to bylo jen videokonferencí, nemuselo by to být ústavně konformní. Posoudit by to měl opravdový ústavní právník. Možná by se poté našel někdo, kdo by to zpochybňoval a opět vytahoval ústavní článek 66. Chápu, že se to někomu nemusí líbit. Podle mého názoru to ale bylo nejlepší možné řešení. Myslím, že zas až tak moc negativních reakcí nebylo.

Jakousi lstí se mi Zemana podařilo přesvědčit, že když už bude v neděli kvůli přijetí premiéra Babiše formálně oblečen, tak by mohl odjet na hospitalizaci už v neděli.