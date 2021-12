Zeman se sejde v Lánech s kandidáty do vládou Stanjurou a Šalomounem

„Věřím pořád, že bude vláda jmenována jako celek. Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu, a to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta, jaké jsou pravomoci premiéra v této věci,“ řekl Fiala České televizi. Zeman řekl, že má k jednomu z kandidátů výhrady a že ho bude vetovat, což mu ale Ústava České republiky neumožňuje.

Se Stanjurou bude Zeman diskutovat státní rozpočet na příští rok, který vláda Andreje Babiše navrhla se schodkem 377 miliard korun, ale nová vláda se jím nechce zabývat a hodlá předložit vlastní návrh se schodkem nižším než 300 miliard korun.

Momentálně navržený rozpočet tak Sněmovna vůbec nebude projednávat a minimálně první dva či tři měsíce příštího rok bude země hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Šalomoun se stal kandidátem na ministra pro legislativu poté, co se nominace v listopadu vzdal poslanec Pirátů Jakub Michálek. Nestraník Šalomoun dříve za Piráty neúspěšně kandidoval do Senátu a do Evropského parlamentu a jako právník se specializuje na autorské právo.

Schůzky s kandidáty do vlády chtěl Zeman dokončit v pátek 10. prosince, kdy ho čeká schůzka s kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Nesetkal se jen s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou z KDU-ČSL, který má covid. Pak by se měl Zeman znovu setkat s Fialou a domluvit se s ním na jmenování vlády.

Prezident všechny schůzky absolvuje v prostoru odděleném plexisklem a to kvůli nákaze covidem. Rozhodl se přijímat kandidáty za sklem až do konce týdne, i když podle covidových pravidel měl poslední den izolace ve středu a podle kancléře Vratislava Mynáře nemá příznaky nemoci.