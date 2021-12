Mynář potvrdil odklad jmenování Nekuly. Fiala jde opět za Zemanem v pondělí

Fiala hovořil o dalším postupu při jmenování vlády s prezidentem na neformální schůzce v úterý. Znovu by se oba politici měli sejít na začátku příštího týdne.

„V pondělí by mělo dojít k setkání pana premiéra s panem prezidentem, kde by se mělo definitivně upřesnit a konkretizovat to datum jmenování,“ řekl Radiožurnálu v pátek vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář.

Kancléř nechtěl sdělit, zda prezident nadále odmítá jmenování jednoho z kandidátů na ministra. „Jisté výhrady k jednomu z uchazečů pan prezident má,“ podotkl pouze Mynář. O kterého kandidáta jde, ale neřekl.

Fiala už tento týden oznámil, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud Zeman nejmenuje všechny ministry nové vlády. Mynář je ale přesvědčený, že kompetenční žaloba je až nejzazší varianta, kterou si ani jedna ze stran nepřeje. „Kompetenční žaloba znamená výrazný časový posun ve všech bodech, o kterých se bavíme,“ řekl Mynář.

Adept na ministra zemědělství Zdeněk Nekula se měl s prezidentem potkat v úterý, před schůzkou mu však vyšel pozitivní výsledek testu na covid-19. Karanténa by měla Nekulovi vypršet 23. prosince, ale další schůzka s prezidentem je naplánovaná až po Novém roce.

S kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou se měl prezident potkat v úterý, před schůzkou však Nekulovi vyšel pozitivní výsledek testu na covid-19. Karanténa by mu měla vypršet 23. prosince, další schůzka s prezidentem je naplánovaná po Novém roce. Následně by hlava státu Nekulu do funkce jmenovala.

Vedením resortu zemědělství by do té doby mohl být s velkou pravděpodobností pověřen předseda lidovců Marian Jurečka, který má v nové vládě zastávat post ministra práce a sociálních věcí, dodal Mynář. Podle něj by to ale záleželo na vládní koalici.

Za prezidentem přijede v pátek na lánský zámek předposlední z kandidátů na ministry nové vlády, Vlastimil Válek, který má stanout v čele resortu zdravotnictví. Prezidentovi v pátek rovněž končí izolace kvůli nákaze covidem-19, od Válka ho však ještě bude dělit plexisklo.