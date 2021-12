Hrozí kvůli Lipavskému politická krize? V Rozstřelu odpoví komentátor Korecký

Premiér Petr Fiala v tuto chvíli odmítá možnost, že by jeho nová vláda mohla být jmenována bez jednoho člena. „Abych předešel různým spekulacím, na nominaci kandidátů do mé vlády se nic nemění,“ uvedl v úterý Fiala.

Toho čeká v řádu několika málo dnů střet s prezidentem Milošem Zemanem, jemuž se nezamlouvá kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský. Podle Frekvence 1 mu v úterý doporučil, aby se nominace vzdal. Miroslav Korecký zodpoví také otázku, jestli jsou nějaké další osobnosti, které už nyní před jmenováním vzbuzují pochybnosti.

„Vyjádřil jsem naději, že vláda bude jmenována jako celek,“ řekl po středečním setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech šéf STAN Vít Rakušan.

„Uvidíme, kdy bude jmenována vláda. Záleží to na mnoha faktorech,“ řekl Rakušan. Pokud bude jmenována již příští týden, kolem poloviny prosince, k hlasování o důvěře kabinetu podle Rakušana dojde v lednu.

Premiér Fiala má před sebou tři možné scénáře. Kromě toho, že prezident couvne, si bude muset vybrat mezi tím, zda počká na jmenování celé nové vlády, nebo přistoupí na možnost, že vládu prezident Miloš Zeman jmenuje bez ministra zahraničí. V tom případě by resort zatím řídil jiný člen vlády, třeba i sám premiér, dokud nerozhodne Ústavní soud o kompetenční žalobě. Miroslav Korecký zodpoví i to, jak moc by taková žaloba zkomplikovala další politické dění u nás.