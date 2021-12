Fiala zatím nepřipouští, že by mohla být jmenována vláda bez jednoho člena

„Abych předešel různým spekulacím, na nominaci kandidátů do mé vlády se nic nemění,“ uvedl v úterý Fiala. Obdobně se vyjádřili i další lídři stran, které se dohodly na koaliční vládě ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.

„Vyjádřil jsem naději, že vláda bude jmenována jako celek,“ řekl po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech šéf STAN Vít Rakušan.

V řádu několika málo dnů tak čeká premiéra střet s prezidentem Milošem Zemanem, jemuž se nezamlouvá kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský. Podle Frekvence 1 mu v úterý doporučil, aby se nominace vzdal.

Tři možné scénáře, které teď stojí před Fialou

Premiér Fiala má před sebou tři možné scénáře. Kromě toho, že prezident couvne, si bude muset vybrat mezi tím, zda počká na jmenování celé nové vlády, nebo přistoupí na možnost, že vládu prezident Miloš Zeman jmenuje bez ministra zahraničí.

V tom případě by resort zatím řídil jiný člen vlády, třeba i sám premiér, dokud nerozhodne Ústavní soud o kompetenční žalobě.

Tu naznačil v neděli šéf lidovců Marian Jurečka z KDU-ČSL v Otázkách Václava Moravce v České televizi. „Věřím, že pan prezident tak, jak se se všemi setkává, tak si ty věci, pokud má k někomu nějaké výhrady, vydiskutuje, vyříká a nakonec tomu návrhu pana premiéra vyhoví. Pokud by se tak nestalo, tak by to bylo opravdu porušení Ústavy a v tom okamžiku jednoznačně musí následovat, byť je nám to nepříjemné, já jsem si neuměl představit, že ta situace tady v České republice někdy bude nastávat, pak nebude jiného zbytí než odeslat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu,“ řekl Jurečka.

Případy, kdy místo ve vládě zůstalo volné, nebyly ojedinělé

V minulosti se přitom stávalo, že místo ve vládě zůstalo nějakou dobu volné a resort řídil jiný člen vlády.

Právě kolem resortu zahraničí bylo živo i na začátku minulého volebního období, kdy Zeman odmítl jmenovat ministrem Miroslava Pocheho. Resort tehdy prozatímně řídil ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček, než se našel nový ministr Tomáš Petříček. A když letos na jaře Hamáček nechal Petříčka odvolat, znovu několik dnů resort řídil sám, než do křesla usedl Jakub Kulhánek.

Vicepremiér Karel Havlíček dokonce po několika změnách ministra dopravy vede současně průmysl i dopravu dosud.

Když bývalý premiér Petr Nečas z ODS v prosinci 2012 odvolal Karolínu Peake z pozice ministryně obrany, než našel nástupce, řídil ministerstvo sám. Trvalo to 88 dní. Dočasnému řízení jiných ministerstev se nevyhnuli ani expremiéři z ČSSD Bohuslav Sobotka a Vladimír Špidla.

Prezident Miloš Zeman chce dokončit schůzky s kandidáty do vlády do pátku 10. prosince. Jasné zatím není, jak to bude s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou. Schůzka s ním musela být zrušena kvůli covidu Nekuly. V krátké době se má pak Fiala znovu setkat s prezidentem a domluvit jmenování vlády. Současný premiér Andrej Babiš počítá s předáním vlády Fialovi příští týden.