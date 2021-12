Ať Piráti vyberou jiného, kompetenční žaloba by byla zdlouhavá, míní Hraba

V případě, že by se prezident rozhodl nejmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí, je kompetenční žaloba jednou z možností, jak dále postupovat. Podle Hraby by se ale mělo dále vyjednávat.

„Já si stále myslím, že nejlepší možnost je jednat a zjišťovat pozice jednotlivých stran, tedy jak strany pana prezidenta, tak i pana premiéra. Myslím si, že to je vhodné řešení, protože jakékoliv jiné odkládá složení vlády na mnohem pozdější dobu. To i v případě, že by kompetenční žaloba byla rozhodnuta v poměrně krátkém čase,“ řekl pro iDNES.cz Hraba a vysvětlil, jak je to s žalobou.

„U kompetenční žaloby může být výsledkem pouze rozhodnutí kdo má konat, ale rozhodně to nenahrazuje vůli toho, kdo nekoná. To znamená, že pokud by kompetenční žaloba byla úspěšná a Ústavní soud řekl, že pan prezident má jmenovat a prezident by nejmenoval, pak přichází do úlohy další nástroje, konkrétně jeden a to je senátní žaloba podle článku 65. Pro tu však ve Sněmovně musí být nutných 120 hlasů. To si myslím, že je běh na dlouhou trať a co se týče pravděpodobnosti úspěchu, tak velmi diskutabilní,“ přiblížil senátor.

Mají Piráti navrhnout jiného kandidáta? Ano 1060 Ne 1025

Budoucí politickou situaci by případná žaloba podle Hraby však nepoškodila. Žaloba by se totiž týkala pouze jednoho resortu, v tomto případě zřejmě ministerstva zahraničí. „Někdo by musel být pověřen vedením ministerstva zahraničí. Vláda by navíc nebyla kompletní a nebyly by naplněny koaliční dohody v rámci vlády. Takže určitou nejistotu by to zanechávalo, ale vláda by mohla fungovat vlastně bez problému,“ vysvětlil Hraba.

Piráti mohou navrhnout někoho nového, není to nemožné

Určitým řešením situace by mohlo být i to, kdyby Pirátská strana přehodnotila svou nominaci na ministra zahraničí. „Kdybych byl na této pozici, svou osobu bych nedával jako podmínku pro jmenování vlády,“ uvedl své stanovisko senátor s tím, že Pirátská strana má zřejmě v záloze i další případné kompetentní kandidáty.

Koneckonců to nutně nemusí být, jak ukázalo u hnutí STAN, členové strany. Starosty a nezávislými navržený kandidát na post ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik se totiž kvůli pochybnostem o jeho dřívějším podnikání na Kypru nominace vzdal. Nahradil jej Jozef Síkela, dlouholetý člen vedení ERSTE Group a investor. „Nemyslím si, že to je úkol nemožný, navrhnout někoho nového, ale záleží to samozřejmě na Pirátech a panu Lipavském,“ řekl senátor.

Zdeněk Hraba @hraba_z Prezident jmenuje ministrem toho kandidáta, kterého premiér navrhne. To Ústava říká jasně. Ale je podle mě možné odmítnout jmenování potenciálního kandidáta, který např. zpochybňuje demokratické zřízení nebo spojenecké a bezpečností zájmy státu. oblíbit odpovědět

Místopředseda Ústavně-právního výboru Senátu Hraba na dotaz iDNES.cz sdělil, že problémy ve jmenování se daly tušit. „Objevily se jisté názory pana Lipavského, například citování Vladimira Iljliče Lenina, a to určitě dávalo tušit, že může nějaký problém nastat. Ale ani nevíme, jestli jde o pana Lipavského a neznáme ani důvody prezidenta, můžeme se tedy jen domnívat, že je to postoj pana Lipavského ke státu Izrael,“ doplnil senátor. Pirátský postoj k Izraeli je totiž v rozporu se Zemanovou podporou židovského státu, jelikož Piráti zastávají v případě izraelsko-palestinského konfliktu opatrnější a méně jednoznačný postoj.

Po úterním jednání Jana Lipavského u prezidenta Zemana Hraba na Twitteru uvedl, že je možné odmítnout jmenování potenciálního kandidáta, který například zpochybňuje demokratické zřízení nebo spojenecké a bezpečnostní zájmy státu. Za příspěvek si Hraba v komentářích vysloužil značnou kritiku, podle něj však šlo pouze o zamyšlení se nad konkrétním článkem Ústavy.

„Pouze jsem se nahlas zamýšlel, jaké by ty důvody mohly být a stojím si za tím. Ministrem by neměl být někdo, kdo zpochybňuje demokratické zřízení nebo spojenecké a bezpečností zájmy státu,“ uzavřel politik.