Zeman udělí příští rok Gottovi Řád Bílého lva I. třídy, letos ocení Klause

Veřejnost se bude moci s Gottem rozloučit v pátek 11. října na Žofíně. O den později se bude konat zádušní mše pro zvané hosty a odslouží ji kardinál Dominik Duka v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Klaus dostane vyznamenání od Zemana už letos

Už letos u příležitosti státního svátku 28. října udělí Zeman vyznamenání svému předchůdci Václavu Klausovi.

Zeman informaci pro vyznamenání pro Klause zmínil v odpovědi na dotaz posluchačky, zda se nechystá napravit situaci, že první český prezident Václav Havel je nositelem Řádu T. G. Masaryka a Řádu Bílého lva první třídy, ale Klaus nebyl oceněn. „Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak 28. října,“ řekl Zeman.



Bez dalších podrobností to dnes potvrdil v rozhovoru na rádiu Frekvence 1. Jména dalších osobností odmítl Zeman prozradit, posluchači se podle něj mají nechat překvapit.

Prezident ocenil Chramostovou, káral Rychetského

Zeman okomentoval i úmrtí herečky Vlasty Chramostové, která zemřela v 92 letech. „Já si uvědomuji čím dál více, že odcházejí lidé, kteří byli opravdu opozicí proti komunistickému režimu. A tyto lidi nahrazují jiní, kteří, abych uvedl konkrétní případy, dvakrát za sebou signovali antichartu, nebo jednou a odsoudili Palachův týden, nebo jednou vstoupili v září 1989 do komunistické strany. Prostě tahle vrstva, obávám se, dříve nebo později naprosto převrství ty, kdo se o listopadovou revoluci opravdu zasloužili,” řekl.



„Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami, ale k tomu není kompetentní pan Rychetský, ale ministr kultury Lubomír Zaorálek,“ uvedl prezident k tomu, že podle šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského by to byla právě Chramostová, která by si zasloužila pohřeb se státními poctami.

„Pavel Rychetský v poslední době plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní,“ řekl Zeman o Rychetském, který byl přitom místopředsedou vlády právě v době, kdy byl Zeman premiérem, a vedl také Legislativní radu vlády.

„Doporučuji Pavlu Rychetskému, aby se nepletl do politiky,“ prohlásil prezident Zeman. Řekl také, že by se měl Rychetský více věnovat práci v Ústavním soudu. „Zanedbává práci v Ústavním soudu, což mohu doložit tím, že u soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena,“ řekl Zeman.