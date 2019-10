Zeman udělí příští rok Gottovi in memoriam Řád Bílého lva I. třídy

Zeman okomentoval i úmrtí herečky Vlasty Chramostové, která zemřela v 92 letech. „Odcházejí lidé, kteří byli opozicí, proti minulému režimu,“ řekl.

„Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami,“ uvedl prezident k tomu, že podle šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského by to byla právě Chramostová, která by si zasloužila pohřeb se státními poctami.

„Pavel Rychetský v poslední době plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní,“ řekl Zeman o Rychetském, který byl přitom místopředsedou vlády právě v době, kdy byl Zeman premiérem, a vedl také Legislativní radu vlády. „Doporučuji Pavlu Rychetskému, aby se nepletl do politiky,“ prohlásil prezident Zeman.

