Jaké kdo bere prášky? Lékaři budou vědět vše. Zachrání to životy

„Pacient bere třeba lék na ředění krve, jde ke specialistovi, ten mu napíše lék na bolest, který se s tím neslučuje, a to způsobí třeba krvácení do zažívacího ústrojí,“ popisuje předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Pohlídat nežádoucí účinky léků tak není prakticky možné a chyb přibývá. Od roku 2007 do roku 2017 se počet hospitalizací kvůli špatné kombinaci léků ztrojnásobil, počet případů, které skončily úmrtím pacienta, se zdesetinásobil.