Obézní, kuřáci a Pražané nejvíce zanedbávají léčení, ukazuje průzkum

Přitom ochota spolupracovat a dodržovat doporučení lékaře, tedy adherence, je pro úspěšnou léčbu klíčová. „Dotazník mezi 510 pacienty praktických lékařů a internistů ukázal, že nejvíce lidé bojují s dodržováním diety a cvičením,“ píše se v tiskové zprávě společnosti.

V polovině případů lidé neberou pravidelně své léky tak, jak mají. Buď na ně přímo zapomínají, nebo je neužívají, protože se bez nich cítí dobře. Podle praktického lékaře Igora Karena jsou největšími „hříšníky“ diabetici II. typu a lidé s vysokým krevním tlakem a cholesterolem. Právě tyto nemoci totiž nebolí, ale o to více to lidem „spočítají“ později v podobě těžkých zdravotních komplikací.



„Snažím se vždy pacientům vysvětlit, že léčba je běh na dlouhou trať a že je opravdu důležité, aby ji dodržovali poctivě. Ukazuji jim výsledky krevních testů a to, jak se zhoršily, když léky neberou. Musí si uvědomit, že i když je nyní nemoc nebolí, mohou na ni v budoucnu dokonce i zemřít,“ říká Karen.



Průzkum ukázal, že pro chronicky nemocné ženy je největším problémem pravidelné cvičení a hubnutí, naopak pro muže je to abstinence, kouření a dieta. Co se týče věku, potíže s adherencí mají nejvíce lidé mladší čtyřiceti let. Předepsanou léčbu pak nejlépe dodržují lidé hubení, nekuřáci a lidé, kteří nežijí v Praze.

„Mladí lidé si často možnost vzniku závažných onemocnění a jejich komplikací nepřipouští a své zdraví zanedbávají. Snaží se budovat kariéru, starají se o rodinu a na sebe nemyslí. Nemoc na sebe ale dříve či později upozorní,“ vysvětluje diabetoložka a členka výboru České diabetologické společnosti Marcela Szabó.

Lékaři se shodli v tom, že si pacienti dostatečně neuvědomují rizika svých nemocí, důležité je proto vysvětlování právě ze strany lékařů.



„Je potřeba, aby sám lékař věřil, že je léčba účinná, a přesvědčil o tom i pacienta. Pomáhá například, když nemocnému vysvětlíme, že lék testovalo v klinické studii tisíce lidí a jeho pozitivní účinek se prokázal u drtivé většiny z nich. Na tento silný argument pacienti většinou reagují pozitivně,“ říká předseda České internistické společnosti Richard Češka. Podle něj se lékaři často setkávají s tím, že si pacienti sami najdou nepodložené informace na internetu, a těm pak věří víc, což lékařům komplikuje práci.

Možnost zlepšení adherence u pacientů, kteří trpí výše zmíněnými nemocemi, je podle lékařů, lékárníků, zástupců zdravotních pojišťoven i ministerstva zdravotnictví v moderních technologiích, například v mobilních aplikacích. Ty by pacientům připomínaly, aby si vzali své léky. Už teď si mohou díky chytrému telefonu diabetici hlídat svůj jídelníček.

Pomoci k lepší adherenci by měl podle odborníků i takzvaný lékový záznam, uvádí se dál ve zprávě, stejně jako spolupráce lékárníků. „Stačí pár otázek a zkušený lékárník odhalí, jestli pacient dodržuje adherenci, nebo ne. Může ho také motivovat například k pravidelnému měření krevního tlaku,“ říká Michal Hojný, předseda Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti.