Expert: Hodiny strávené hraním rozruší matku, závislost ale prozradí spíš deprese

V diagnostických manuálech se má objevit oficiální diagnóza herní závislosti jako duševní choroby. Ohledně této klasifikace se vedou debaty, zda je to správný krok. Proč?

Debata o počítačových hrách a potenciálních závislostech na nich je stará, píše se o tom už víc než dvacet let. Starší generace psychiatrů vyrostly v době, kdy za závislost bylo považováno něco, co se v angličtině označuje jako dependency. Z toho se vytvořil český termín závislost. Jde vlastně o přítomnost abstinenčních příznaků v případě, že člověk nemá v těle látku, na kterou je navyklý. Tedy když pije a najednou se k alkoholu nemůže dostat, zažívá velmi nepříjemné tělesné příznaky. Nicméně u závislosti na určitém typu chování takové abstinenční příznaky téměř nejsou, protože neexistuje žádná látka, kterou by člověk užíval.

Ti, kteří měli tendence k závislosti na hraní, užívali alkohol a zejména prášky na uklidnění, anxiolytika. Lukas Blinka Masarykova univerzita v Brně