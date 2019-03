Na kolejích vládne středověk. Cena a kvalita neodpovídají, říkají studenti

14:26 , aktualizováno 14:26

Během posledních let narostl počet studentů, kteří mají zájem o ubytování na kolejích. Zejména ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, vzrostly ceny nájmů natolik, že to přesahuje studentské možnosti. Koleje na začátku roku hlásí plno. Jenže na to, jaký komfort poskytují, jsou podle řady studentů drahé.