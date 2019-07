Studenti hledají bydlení. Kolejí je málo, na bytech je majitelé nechtějí

V takové situaci se ocitl i student Masarykovy univerzity (MU) Ján Polerecký. Když se po zápisu ke studiu pokusil přihlásit na koleje, zjistil, že kapacity jsou již plné. „Od kamarádky, která studuje na brněnském Vysokém učení technickém, jsem věděl, že oni mají kolejí dost. Zjistil jsem si, že o ubytování můžu požádat i jako student jiné školy,” popsal Polerecký.

Už druhým rokem tak bydlí na koleji cizí školy. „Bydlím na Listových kolejích a jsem spokojený. Mám to blízko fakultě a ceny jsou nižší než za byt,” dodal. Vadí mu však, že nemůže sdílet pokoj se spolužáky.

Ján přitom není jediný student, který se na Vysoké učení technické (VUT) obrátil. „V době, kdy Masarykova univerzita rekonstruovala část svých kolejí, jsme přijali k ubytování některé jejich studenty, kteří u nás pak již zůstali,” potvrdila mluvčí Radana Koudelová. Podmínky pro ně platí stejné jako pro studenty VUT.

Pro studenty má MU připravených 3 825 míst. „Převis poptávky registrujeme zejména v období po zápisech, během roku se ale poptávka a nabídka téměř vyrovná,” řekla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Někteří studenti se podle ní v průběhu roku seznámí s městem, najdou si kamarády a odstěhují se do bytu.

Obdobné problémy mají studenti i v hlavním městě. „Současná poptávka po studentském ubytování v letošním i loňském roce převyšovala nabídku,” přiznal mluvčí Univerzity Karlovy Petr Podzimek. Jelikož internetový systém žádostí o koleje se po vyčerpání kapacity uzavře, nezná přesná čísla neubytovaných studentů. „Ale odhadem se jedná asi o deset až patnáct procent,” odhadl Podzimek.

Při kapacitě zhruba jedenácti tisíc ubytovacích míst tak jde zhruba o 1 500 studentů, kteří musí na poslední chvíli shánět jiné bydlení.

Rekonstrukce starých budov

Na začátku roku vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dvě dotační výzvy na rekonstrukci kolejí a menz za celkem jeden a půl miliardy korun. Ačkoliv minimálně čtyřicet procent nákladů musí instituce uhradit samy, výzvy využila většina veřejných vysokých škol.

„Vyhodnocení první výzvy bylo na konci června, peníze budou mít školy k dispozici ještě v tomto roce, podle předpokladu někdy v průběhu léta,” uvedla mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

V dlouhém období by si studenti měli polepšit. V nastávajícím školním roce to však znamená omezit již tak nedostatečné počty míst. V kombinaci se zvyšujícími se cenami ubytování mohou mít studenti problém.

Renovovat bude třeba právě Masarykova univerzita. Přestavby se dočká jeden z bloků kolejí Vinařská. Škola zatím ubytování v jeho prostorech nabízí, studenti se však budou muset na konci dubna vystěhovat. Na poslední týdny semestru a celé zkouškové období tak budou muset hledat nové bydlení.

Studentské byty za vyšší ceny

Studenti zde často narazí, majitelé bytů je totiž nechtějí ubytovat. „Obávají se hluku, poškození zařízení nemovitosti nebo třeba toho, že studenti nebudou chtít platit nájemné v letních měsících, kdy mají prázdniny,” vysvětlila Kristýna Řezáčová z realitní kanceláře RE/MAX. Nájem u studentských bytů tak často převyšuje tržní cenu, aby vykompenzoval rychlejší opotřebení.

O hezký byt projeví běžně zájem kolem třiceti potenciálních nájemců. „Majitel se pak rozhodne, že bude preferovat zájemce, kteří mají stabilní práci a zájem na dlouhodobém bydlení a seznam si cíleně omezí,” sdělila realitní makléřka Kamila Buráňová. Na internetových skupinách, kde lidi nabízejí a poptávají ubytování, je tak už běžné, že zájemci předem specifikují, že již nestudují.

Koleje navíc odpovídají na tržní tlaky a zdražují. Ceník odpovídá lokaci a zájmu, meziročně se většinou jedná o několik korun za noc. Někteří studenti se tak po slevách na jízdném rozhodují do školy raději dojíždět. „Vyjde to teď levněji a je to pohodlnější,” shrnula studentka Aneta Bajková.