Komunistka Vostrá připustila, že schodek 40 miliard korun může projít

Vostrá dorazila ve středu ráno na ministerstvo financí. Přišla se zeptat ministryně za ANO Aleny Schillerové, kam byly peníze, které převyšují komunisty požadovaný maximální schodek 30 miliard korun, poslány.

„Pokud byly nasměrovány alespoň z poloviny do investic, to znamená ne do mandatorních výdajů, tak je to důvod, aby náš stranický orgán a náš poslanecký klub o schodku 40 miliard jednal,“ řekl Vostrá.



Komunisté si podle ní sice pořád myslí, že schodek 30 miliard by byl možný. „Teď evidentně, jak se navyšují jednotlivé kapitoly, tak ta možnost už je vyčerpána,“ řekla šéfka vlivného rozpočtového výboru za KSČM.



Se Schillerovou chce mluvit i o financování silnic druhých a třetích tříd v roce 2020 a o požavku komunistů na přezkoumání uzavřených smluv na podporu solární energie, o což by se mělo postarat ministerstvo průmyslu.

Schillerová navrhne růst platů o 3 procenta, KSČM o 5 procent

Komunisté také chtějí jednat o zvyšování platů státních zaměstnanců, přičemž požadují jejich růst o 5 procent. „Pokud hledá podporu v našich řadách, tak by měla vědět, jaké jsou naše minimální požadavky pro tuto oblast,“ řekla Vostrá.



Alespoň pětiprocentní nárůst platů státních zaměstnanců by za přijatelný kompromis požadoval i šéf ČSSD Jan Hamáček.



Ministryně financí Schillerová ještě před příchodem Vostré řekla ČT, že navrhne růst platů ve veřejné sféře na rok 2020 kolem tří procent místo dosud uvažovaných dvou procent. Důvodem je vyšší odhad inflace. To se netýká učitelů, jimž má být navýšen plat o 10 procent.