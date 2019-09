Koalice se dohodla. Zaměstnanci státu dostanou přidáno 1500 korun do tarifů

„Dohodli jsme se, že dojde k navýšení absolutní částkou 1500 korun do tarifů a zároveň jsme se domluvili, že zrušíme tabulku číslo jedna, to znamená, že dosáhneme toho, co jsme chtěli, že procentuálně budeme navyšovat hlavně těm, kteřímají nejnižší mzdy,“ řekl premiér Andrej Babiš.



Dohodu vládní koalice potvrdily i ministryně financí Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová.

Zrušena bude nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejníže odměňovaných profesí, například kuchařek. Zrušením tabulky si podle Maláčové polepší i pracovníci v sociálních službách.



Vláda bude v pondělí za účasti prezidenta Miloš Zemana schvalovat návrh rozpočtu na příští rok.