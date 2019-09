Přetahovaná o vyšší platy. Maláčová zkusí najít kompromis s odbory

Schillerová původně počítala s dvouprocentním navýšením platů. Nyní počítá s tím, že předloží vládě návrh na růst o 3 procenta. „Odhadujeme inflaci pro příští rok asi 2,4 procenta a tím pádem nemohu nastavit růst platů, aby měli méně,“ řekla k tomu ministryně financí. To se netýká učitelů, jimž má být podle vlády navýšen plat o 10 procent.



„Chápu to jako vstupní pozici ministerstva financí o platech. ČSSD bude prosazovat vyšší nárůst,“ uvedl k představě ministryně financí šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Alespoň pěti- až šestiprocentní nárůst platů státních zaměstnanců by považoval za přijatelný kompromis. A tuto pozici bude hájit při jednání s vládním partnerem, hnutím ANO, ale i s odbory ministryně Maláčová.



Českomoravská konfederace odborových svazů chce totiž víc. Požaduje pro učitele navýšení o 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky o 10 procent a pro ostatní o osm procent. Celou částku chce do tarifů, tedy do základní části platu. Usiluje také o zrušení nejnižší platové tabulky, kteří by se tak přesunuli do tabulky vyšší. Přilepšili by si tak pracovníci v kultuře i sociálních službách.

„My bychom podporovali 5 procent,“ uvedla šéfka rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM, která toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD.



Návrh rozpočtu na příští rok s plánovaným schodkem bude vláda schvalovat 16. září za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana. Do Sněmovny musí zákon roku poslat do konce září.