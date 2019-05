Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Spolu s Piráty ale mírně oslabilo

13:36 , aktualizováno 13:36

Podle dubnového volebního modelu Kantar TNS pro Českou televizi by sněmovní volby vyhrálo ANO se 30 procenty před Piráty se 16 a ODS se 13,5 procenty. Ze stávajících stran by se do poslaneckých lavic nedostala jen TOP 09.