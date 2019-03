Volby by vyhrálo s náskokem ANO, Pirátům dýchá na paty ČSSD

14:58 , aktualizováno 14:58

Podle agentury CVVM by se případných březnových voleb do poslanecké sněmovny zúčastnilo 64 procent občanů.Volby by vyhrálo ANO s 32 procenty, druhá by byla ODS se 14 procenty. ČSSD a Piráti by dostaly shodný příděl 12,5 procent všech hlasů.