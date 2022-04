Rakušan by na Hradě uvítal Drábovou. Ale jí se to nelíbí, posteskl si

Rakušanovi by se jako kandidátka zamlouvala šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Mně by se to moc líbilo, ale Daně Drábové ne,“ řekl Rakušan.

„Bylo by zodpovědné, abychom se minimálně na vládní úrovni bavili o tom, kdo by mohl dostat naši podporu,“ uvedl ministr vnitra. Na otázku, zda už není na čase, odvětil, že určitě na čase je. „Nikdo neříká, že tu debatu nevedeme,“ řekl novinářům Rakušan.

„Podle mě by to měl být člověk nadstranický. Zejména z toho důvodu, že společnostech je na různých tématech poměrně fragmentovaná,“ řekl na kongresu ODS lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Mandát prezidentovi Miloši Zemanovi končí příští rok v březnu. „Pečlivě pracujeme na tom, abychom měli kvalitního kandidáta,“ uvedl v pátek na kongresu premiér Petr Fiala.

Jako výzvu by měli občanští demokraté vzít podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila zvolení prezidenta, který by se za dva roky zúčastnil kongresu ODS.

Politici ODS mají ambici najít kandidáta, který by měl podporu buď celé vládní koalice, nebo aspoň koalice SPOLU, a měl by reálnou šanci porazit v prezidentské volbě šéfa ANO Andreje Babiše. Ten sice kandidaturu na Hrad zatím nepotvrdil, ale politici napříč spektrem s ní počítají.

Najít takového společného kandidáta se zatím vládní koalici nepodařilo, i proto, že její pozornost se soustředí v posledních týdnech na problémy související s válkou proti Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko, zejména na řešení uprchlické vlny z Ukrajiny.

Fiala dříve kandidaturu na Hrad odmítl

V minulosti byla z politiků ODS v souvislosti s prezidentskou volbou zmiňována jména šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který na kongresu skonči ve vedení ODS a na podzim ho čeká obhajoba křesla v horní komoře parlamentu, senátorky Miroslavy Němcové či europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry.

Premiér Fiala v únoru možnost, že by kandidoval na Hrad, již dříve odmítl. „Přede mnou je celá řadu úkolů v čele vlády a jsem odhodlaný je uskutečnit. Prezidentskou kandidaturu skutečně nezvažuji. Co se týká kandidátů na prezidenta, vedeme o tom jednání, věřím, že se nám podaří najít dobrého kandidáta, který bude mít podporu minimálně koalice SPOLU,“ uvedl pro iDNES.cz předseda vlády.