Hnutí STAN představí program do voleb a projekt Chci kandidovat

Prezident Miloš Zeman již oznámil termín letošních komunálních a senátních voleb. Budou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022, případné druhé kolo voleb do Senátu připadá na 30. září a 1. října.

Podle dubnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by hnutí STAN mělo nyní samostatně šanci získat 10 procent hlasů, což ho v oblibě jednotlivých stran a hnutí staví na třetí místo za ANO a ODS, třetí místo by zaujala i koalice STAN s Piráty s 15,5 procenty.

Zatímco na vládní úrovní úrovni Starostové a nezávislí s Piráty spolupracují, v komunálních volbách to mnohde neplatí. Vztahy obou uskupení zacloumaly výsledky loňských voleb do Sněmovny. I když do nich šli v pozici silnějšího partnera Piráti, voliči jejich koalice se STAN výrazně upřednostnili kandidáty Starostů a nezávislých, kteří nyní mají 33 poslanců, zatímco Piráti jen čtyři.