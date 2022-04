KOMENTÁŘ: Prezidentská kandidatura aneb hledání hradního Antibabiše

Od víkendového kongresu ODS se příliš neočekávalo. Respektive čekalo se přesně to, co se také stalo. Opětovně zvoleno bylo staronové vedení v čele s předsedou Petrem Fialou, jenž dostal 100 procent hlasů. Na funkce nebyli žádní protikandidáti. Šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který už kandidovat nechtěl, nahradil matador Zdeněk Zajíček. To bylo dopředu dohodnuto, aby měla mezi místopředsedy ODS zastoupení také opět silná Praha.