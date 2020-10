Vláda projedná rozpočet se schodkem 320 miliard i návrh vyznamenat šéfa BIS

Jednat o návrhu rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun bude vláda. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října. Ministři budou schvalovat i návrh povýšit do hodnosti generála šéfa Bezpečnostní a informační služby Michala Koudelku.